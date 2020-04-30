Стало известно, где в Ленобласти найдены новые случаи коронавируса

30 Апр 2020 2020-04-30T15:47:28+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обнародовало данные по населенным пунктам, где были зафиксированы новые случаи коронавируса. По состоянию на утро 30 апреля заболевших стало на 51 человека больше.

- Заболевшие выявлены в населенных пунктах: Бокситогорск; Пикалево; Селиваново, Ефимовский (Бокситогорский район); Всеволожск; Выборг; Кириши; Приозерск; Гостицы (Сланцевский район); Тихвин; Тосно; поселок имени Тельмана, Никольское, Ульяновка (Тосненский район), - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.

Таким образом, общее число выявленных случаев с начала пандемии в регионе достигло 885. 129 человек из этого количества поправились, а трое, в том числе медсестра Гатчинской клинической больницы, скончались.

Отметим, что распоряжением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в связи со сложной эпидобстановкой карантинный режим с 30 апреля был введен в Пикалево и поселке Первомайский Выборгского района.

ИСТОЧНИК KP.RU