Стало известно, где в Ленобласти найдены новые случаи коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обнародовало данные по населенным пунктам, где были зафиксированы новые случаи коронавируса. По состоянию на утро 30 апреля заболевших стало на 51 человека больше.
- Заболевшие выявлены в населенных пунктах: Бокситогорск; Пикалево; Селиваново, Ефимовский (Бокситогорский район); Всеволожск; Выборг; Кириши; Приозерск; Гостицы (Сланцевский район); Тихвин; Тосно; поселок имени Тельмана, Никольское, Ульяновка (Тосненский район), - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.
Таким образом, общее число выявленных случаев с начала пандемии в регионе достигло 885. 129 человек из этого количества поправились, а трое, в том числе медсестра Гатчинской клинической больницы, скончались.
Отметим, что распоряжением губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, в связи со сложной эпидобстановкой карантинный режим с 30 апреля был введен в Пикалево и поселке Первомайский Выборгского района.
ИСТОЧНИК KP.RU