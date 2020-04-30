Карта распространения коронавируса в Карелии: В каких городах и на каких улицах выявлены зараженные

30 Апр 2020 2020-04-30T16:03:25+03:00

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Республика Карелия запустила онлайн-карту распространения коронавируса. В четверг, 30 апреля 2020 года, она появилась в сети. С помощью нее можно подробно рассмотреть, в каких городах, и даже на каких улицах были обнаружены зараженные новой инфекцией.

На карте можно узнать, в каких городах и на каких улицах были выявлены очаги заболеванияФото: Скриншот сайта

- Ежедневно, в период с 10 до 12 часов дня, она будет обновляться в соответствии с оперативной информацией за минувшие сутки. Напомню, что адресная информация на карте обезличена. Очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица, - рассказал о карте губернатор республики Артур Парфенчиков.

Сейчас вся карта распространения заболевания «красная». Однако по мере снятия объекта с наблюдения значок будет меняться с красного на зеленый.

Также пользователям доступна подробная инфографика по динамике заболеваемости, а также выздоровления в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU