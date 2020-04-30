В Пушкине автобус переехал женщину
Второй день рождения может праздновать жительница Пушкина, которую утром 30 апреля сбил пассажирский автобус. Водитель многотонной машины отвлекся и не заметил, что по переходу шел пешеход. Женщина оказалась под колесами, но чудом выжила.
- По предварительной информации около 12:20, на Кадетском бульваре, водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент сняли камеры наружного наблюдения. На записи хорошо видно, как женщина оказывается под автобусом. Удивительно, но 33-летняя уроженка Оренбургской области получила средний вред здоровью и была госпитализирована в местную больницу.
Как уточняет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, за рулем автобуса был 67-летний водитель. Он заявил, что засмотрелся на встречный автобус, стоявший на светофоре, и не заметил пешехода.
В Пушкине водитель сбил женщину-пешехода.Видео: vk.com/dorinspb
ИСТОЧНИК KP.RU