В Пушкине автобус переехал женщину

30 Апр 2020 2020-04-30T16:10:19+03:00

В Пушкине женщина попала под автобус. Фото: кадр с видео / vk.com/dorinspb

Водитель отвлекся и не заметил, как сбил пешехода [видео]

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Второй день рождения может праздновать жительница Пушкина, которую утром 30 апреля сбил пассажирский автобус. Водитель многотонной машины отвлекся и не заметил, что по переходу шел пешеход. Женщина оказалась под колесами, но чудом выжила.

- По предварительной информации около 12:20, на Кадетском бульваре, водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент сняли камеры наружного наблюдения. На записи хорошо видно, как женщина оказывается под автобусом. Удивительно, но 33-летняя уроженка Оренбургской области получила средний вред здоровью и была госпитализирована в местную больницу.

Как уточняет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ГИБДД, за рулем автобуса был 67-летний водитель. Он заявил, что засмотрелся на встречный автобус, стоявший на светофоре, и не заметил пешехода.

В Пушкине водитель сбил женщину-пешехода.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU