Карелия ввела карантин для приезжих из Санкт-Петербурга и Ленинградкой области
Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые собрались провести майские праздники за пределами области, придется учитывать необходимость самоизоляции. Так, как стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года, Карелия ввела карантин для всех приезжих из Северной столицы и 47-го региона.
- Приехавшим в Республику Карелия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей необходимо сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-201-06-57 и обеспечить самоизоляцию на 14 дней, - рассказали в Смольном.
Напомним, что с 22 апреля в Карелию можно попасть только через пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных на 155 километре трассы «Сортавала», 270 километре трассы «Кола», 45 километре автодороги А-215, 394 километре трассы А-119 и 354 километре автодороги Долматово – Няндома – Каргополь.
Также обязательный карантин предусмотрен по приезду в Новгородскую и Псковскую области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»