2020-04-30T16:33:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Карелия ввела карантин для приезжих из Санкт-Петербурга и Ленинградкой области

Все прибывшие на территорию республики будут отправлены на 14-дневный карантин
Лилия КОЗЛОВА
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Карелия ввела 14-дневный карантин для приезжих из Петербурга и ЛенобластиКарелия ввела 14-дневный карантин для приезжих из Петербурга и ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые собрались провести майские праздники за пределами области, придется учитывать необходимость самоизоляции. Так, как стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года, Карелия ввела карантин для всех приезжих из Северной столицы и 47-го региона.

- Приехавшим в Республику Карелия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей необходимо сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-201-06-57 и обеспечить самоизоляцию на 14 дней, - рассказали в Смольном.

Напомним, что с 22 апреля в Карелию можно попасть только через пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных на 155 километре трассы «Сортавала», 270 километре трассы «Кола», 45 километре автодороги А-215, 394 километре трассы А-119 и 354 километре автодороги Долматово – НяндомаКаргополь.

Также обязательный карантин предусмотрен по приезду в Новгородскую и Псковскую области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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