Карелия ввела карантин для приезжих из Санкт-Петербурга и Ленинградкой области

30 Апр 2020 2020-04-30T16:33:25+03:00

Карелия ввела 14-дневный карантин для приезжих из Петербурга и Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Все прибывшие на территорию республики будут отправлены на 14-дневный карантин

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Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые собрались провести майские праздники за пределами области, придется учитывать необходимость самоизоляции. Так, как стало известно в четверг, 30 апреля 2020 года, Карелия ввела карантин для всех приезжих из Северной столицы и 47-го региона.

- Приехавшим в Республику Карелия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Мурманской областей необходимо сообщить о своем прибытии по телефону 8-800-201-06-57 и обеспечить самоизоляцию на 14 дней, - рассказали в Смольном.

Напомним, что с 22 апреля в Карелию можно попасть только через пять контрольно-пропускных пунктов, расположенных на 155 километре трассы «Сортавала», 270 километре трассы «Кола», 45 километре автодороги А-215, 394 километре трассы А-119 и 354 километре автодороги Долматово – Няндома – Каргополь.

Также обязательный карантин предусмотрен по приезду в Новгородскую и Псковскую области.

ИСТОЧНИК KP.RU