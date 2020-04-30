Главврач Боткинской больницы рассказал о «коварстве» коронавируса, который может убить за несколько часов

30 Апр 2020 2020-04-30T19:41:11+03:00

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Лучше всего о коронавирусе и его повадках знают врачи, непосредственно столкнувшиеся с болезнью. Один из них – главврач Боткинской больницы Петербурга, которая одной из первых в стране стала принимать пациентов с COVID-19. О том насколько опасен и коварен коронавирус, журналистам рассказал сам Денис Гусев.

- Бессимптомный COVID-19 очень опасен. Болезнь зачастую переходит из легкой формы в среднетяжелую и затем в тяжелую форму. Этот процесс может занимать как несколько дней, так и всего 4-6 часов, – приводит слова медика газета «Петербургский дневник».

В таких условиях человека могут просто не успеть спасти. Особенно если болезнь обострилась вдали от доступной медицинской помощи.

Другая опасность в том, что при бессимптомном коронавирусе человек может быть переносчиком инфекции и заражать ею всех вокруг. По мнению врачей, это основной способ распространения вируса на земле. Именно поэтому необходимо строго соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов даже с внешне здоровыми людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/775361" frameborder="0"></iframe> Количество заболевших коронавирусом в России выросло более чем в два раза - Голикова.Об этом она сообщила на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии в пятницу в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU