2020-04-30T16:40:44+03:00
Общество

День работника скорой медицинской помощи узаконят в Санкт-Петербурге

Профессиональный праздник медиков предлагается отмечать 28 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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В список памятных дат Санкт-Петербурга внесут День работника скорой медицинской помощиВ список памятных дат Санкт-Петербурга внесут День работника скорой медицинской помощиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Законодательное собрание Санкт-Петербурга поступил законопроект о праздновании 28 апреля Дня работника скорой медицинской помощи. Документ предлагает включить данный день в перечень памятных дат. Правки были внесены в четверг, 30 апреля 2020 года.

- Врачи, фельдшеры и водители «скорой помощи» сейчас первыми приходят на помощь тем, кто заболел коронавирусной инфекцией. Трудясь день и ночь на пределе человеческих возможностей, с риском для своих жизней они спасают наши, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Официальный статус Дня работника скорой медицинской помощи и праздновать его 28 апреля предложил президент России Владимир Путин в ходе последнего совещания. В Петербурге предлагается внести день в список памятных дат города.

- Сложно представить себе более благородную миссию, чем та, что возложена на всех работников «скорой. Эти самоотверженные люди многолетним трудом заслужили право на профессиональный праздник, - подчеркнул Макаров.

Ранее 28 апреля являлось неофициальным профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, поскольку именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции «скорой» и экипажи для перевозки пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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