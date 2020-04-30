Петербург начал подготовку ко Дню ВМФ
Борьба с коронавирусом в Санкт-Петербурге еще в самом разгаре и пока не собирается заканчиваться, но власти города уже с оптимизмом смотря вперед и начинают подготовку ко Дню ВМФ, который традиционно проходит в последнее воскресенье июля.
- На сайте госзакупок появился электронный аукцион на установку и оборудование трибуны на День Военно-морского флота. Цена контракта — 9,5 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 10 июня, - пишет «Мойка 78».
Сама трибуна должна быть установлена вдоль набережной Невы. С нее приглашенные гости будут смотреть на парад кораблей, который традиционно проводится в центре Петербурга.
И хоть в 2020 году Главный военно-морской парад пройдет в Севастополе (Петербург принимал его три года подряд), но торжества все равно будут масштабными.
Напомним, что обычно торжества проходят в акватории Невы и в Финском заливе на рейде Кронштадта. На праздник в Петербург приходят как российские военные корабли, так и иностранные суда.
В 2020 году День ВМФ будет отмечаться 26 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU