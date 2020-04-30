2020-04-30T17:01:19+03:00
Общество

Петербург начал подготовку ко Дню ВМФ

Несмотря на пандемию коронавируса, Смольный разместил заказ на установку трибуны к празднику
Петр КИБЕР
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В Петербурге началась подготовка ко Дню ВМФ.В Петербурге началась подготовка ко Дню ВМФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Борьба с коронавирусом в Санкт-Петербурге еще в самом разгаре и пока не собирается заканчиваться, но власти города уже с оптимизмом смотря вперед и начинают подготовку ко Дню ВМФ, который традиционно проходит в последнее воскресенье июля.

- На сайте госзакупок появился электронный аукцион на установку и оборудование трибуны на День Военно-морского флота. Цена контракта — 9,5 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — 10 июня, - пишет «Мойка 78».

Сама трибуна должна быть установлена вдоль набережной Невы. С нее приглашенные гости будут смотреть на парад кораблей, который традиционно проводится в центре Петербурга.

И хоть в 2020 году Главный военно-морской парад пройдет в Севастополе (Петербург принимал его три года подряд), но торжества все равно будут масштабными.

Напомним, что обычно торжества проходят в акватории Невы и в Финском заливе на рейде Кронштадта. На праздник в Петербург приходят как российские военные корабли, так и иностранные суда.

В 2020 году День ВМФ будет отмечаться 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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