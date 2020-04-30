2020-04-30T17:05:48+03:00
Общество

Незаконную свалку отходов обнаружили жители на севере Санкт-Петербурга

Бдительные горожане сразу же обратились в Мобильную экологическую дежурную службу
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы помогли выявить незаконную свалку в Ольгино / Фото: Комитет по природопользованиюПетербуржцы помогли выявить незаконную свалку в Ольгино / Фото: Комитет по природопользованию
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В Санкт-Петербурге местные жители помогли обнаружить незаконную свалку отходов. Во вторник, 28 апреля 2020 года, горожанка сообщила в Мобильную экологическую дежурную службу о самосвалах, сбрасывающих отходы в районе северной ТЭЦ в поселке Ольгино. На место сразу же выехали инспекторы Комитета по природопользованию.

- 29 апреля инспекторы вместе с полицией пресекли незаконную деятельность по сбросу отходов. На месте они изъяли один автомобиль, который не успел разгрузиться, и бульдозер, а также два автомобиля, которые сбросили мусор в кучу, - сообщили в комитете.

В отношении всех водителей были составлены административные протоколы. Помимо штрафов виновные лица должны будут вывезти на утилизацию отходы с территории площадью в несколько гектаров. В случае выявления в ходе расследования признаков состава уголовного преступления материалы будут направлены в правоохранительные органы.

- Эффективное взаимодействие с жителями Петербурга - залог успеха нашей работы. Именно с этой целью нами была создана круглосуточная Мобильная экологическая дежурная служба, куда каждый может обратиться по вопросам охраны окружающей среды. Благодаря петербуржцам нам удалось оперативно среагировать и принять меры, - отметил председатель комитета Денис Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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