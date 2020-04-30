2020-04-30T17:31:24+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти подозревается в развращении 12-летней дочери

Мужчина начал совращать девочку с августа 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти мужчина подозревается в развращении малолетней дочериВ Ленобласти мужчина подозревается в развращении малолетней дочериФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области полиция расследует дело о сексуальном насилии над малолетней девочкой. Вечером в среду, 29 апреля 2020 года, в отдел МВД по Лужскому району обратилась 33-летняя жительницы города Луга. Она заявила, что ее муж домогается их общей дочери 2007 года рождения.

- Женщина рассказала, что с августа 2019 года по настоящий момент ее 36-летний муж неоднократно склонял к действиям сексуального характера их общую дочь, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Также женщина пояснила, что с мужчиной, отцом девочки, они официально находятся в браке, однако уже три года проживают отдельно. Их дома находятся в одном городе, даже на одной улице с расстоянием в квартал.

По всей видимости, девочка молчала почти девять месяцев и ничего не рассказывала маме о том, что делает ее отец.

Известно, что подозреваемый нигде не работает. На данный момент он задержан и помещен под стражу. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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