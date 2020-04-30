Более 1,2 тысячи дел о нарушении режима самоизоляции зарегистрировали суды Санкт-Петербурга за апрель 2020 года
В Санкт-Петербурге суды не перестают активно работать несмотря на карантинные меры в городе. Именно из-за того, что люди нарушают режим борьбы с коронавирусом, правосудие не дремлет. Так, за апрель 2020 года районные суды города зарегистрировали более 1,2 тысяч административных дел о нарушениях режима самоизоляции.
- Зарегистрировано 258 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ. Вынесено 99 постановлений о назначении наказания, 12 о прекращении производства, 69 определений о возвращении протокола и 4 о передаче по подведомственности, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Также зарегистрировано 1092 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.6.1 КоАП РФ. Вынесено 467 постановлений о назначении наказания, 91 определение о возвращении протокола и 14 постановлений о прекращении производства по делу.
Кроме того, мировыми судьями за месяц зарегистрировано 232 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4 КоАП РФ. Рассмотрено 65. Возвращено 132.
ИСТОЧНИК KP.RU