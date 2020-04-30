30 Апр 2020 2020-04-30T17:52:44+03:00

Более 1,2 тысячи дел о нарушении режима самоизоляции зарегистрировали суды Санкт-Петербурга за апрель 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Порядка 550 человек и организаций были наказаны

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В Санкт-Петербурге суды не перестают активно работать несмотря на карантинные меры в городе. Именно из-за того, что люди нарушают режим борьбы с коронавирусом, правосудие не дремлет. Так, за апрель 2020 года районные суды города зарегистрировали более 1,2 тысяч административных дел о нарушениях режима самоизоляции.

- Зарегистрировано 258 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ. Вынесено 99 постановлений о назначении наказания, 12 о прекращении производства, 69 определений о возвращении протокола и 4 о передаче по подведомственности, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Также зарегистрировано 1092 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.20.6.1 КоАП РФ. Вынесено 467 постановлений о назначении наказания, 91 определение о возвращении протокола и 14 постановлений о прекращении производства по делу.

Кроме того, мировыми судьями за месяц зарегистрировано 232 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.19.4 КоАП РФ. Рассмотрено 65. Возвращено 132.

ИСТОЧНИК KP.RU