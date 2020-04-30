2020-04-30T18:06:41+03:00
Общество

Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Петербургского театра музыки и комедии скончался в возрасте 86 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Умер заслуженный артист РСФСР и народный артист России Альберт Панков / Фото: Театр музыкальной комедииУмер заслуженный артист РСФСР и народный артист России Альберт Панков / Фото: Театр музыкальной комедии
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В Санкт-Петербурге в четверг, 30 апреля 2020 года, умер заслуженный артист РСФСР и народный артист России Альберт Павлович Панков. О смерти 86-летнего актера, который до последних дней своей жизни выходил на сцену, сообщили в Петербургском государственном театре музыкальной комедии.

- Человек безграничной доброты и обаяния, беспримерно честный и требовательный к себе, при этом в высшей степени скромный и порядочный – таким Альберта Павловича Панкова знали и любили близкие и коллеги. Артист великолепной школы, с прекрасными вокальными и внешними данными, создатель выразительных образов в репертуаре как классического, так и советского репертуара – таким он запомнился и полюбился зрителям, - рассказали в театре.

В театре музыкальной комедии от выступал с 1965 года. Последний раз на сцену он вышел 18 марта, исполнив роль Чекко в оперетте «Графиня Марица».

Коллектив Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии выразил соболезнования близким артиста. О дате и месте похорон будет объявлено позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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