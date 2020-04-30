2020-04-30T18:40:48+03:00
Общество

Медиков в защите, несущих завернутый труп, заметили на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге

На видео попало, как люди в химзащите грузят тело в машину скорой помощи [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Медики в защитных костюмах, несущие завернутый труп из дома в Санкт-Петербурге попали на видеоМедики в защитных костюмах, несущие завернутый труп из дома в Санкт-Петербурге попали на видеоФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге местный житель заметил, как под покровом ночи медики в защитных костюмах выносят из парадной одного из домов рядом со станцией метро «Проспект Просвещения» труп. В четверг, 30 апреля 2020 года, в социальной сети появилось видео этого процесса. Автор кадров пожелал остаться неизвестным.

- Человека с подозрением на коронавирус увезли, - предположил один из комментаторов видео.

На кадрах видно, как завернутый в белую простыну труп выносят из парадной шесть человек – четверо из них в полном защитном обмундировании с респираторами, двое в униформе скорой помощи. После того, как тело погрузили в машину, сотрудники отправились дезинфицировать руки антисептиком.

Был ли это действительно умерший от коронавируса, либо в связи с эпидемиологической обстановкой все медики используют средства повышенной защиты, на данный момент не известно.

Медики в защитных костюмах выносят завернутый труп из дома в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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