2020-04-30T19:01:17+03:00
Происшествия

Труп мужчины нашли в квартире с кустами марихуаны на улице Вавиловых

Дома у умершего нашли четыре горшка с наркотическими растениями
Лилия КОЗЛОВА
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В квартире на Вавиловых нашли труп мужчины-растамана среди кустов марихуаныВ квартире на Вавиловых нашли труп мужчины-растамана среди кустов марихуаныФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге в одной из квартир на улице Вавиловых нашли труп. Тело 42-летнего мужчины обнаружили в понедельник, 27 апреля 2020 года, в Калининском районе. Однако оказалось, что умерший увлекался «садоводством». Дома у него нашли горшки с растениями, запрещенными для выращивания из-за своих наркотических средств.

- В доме росли четыре куста некоего растения. Их забрали на экспертизу, которая показала, что это — марихуана, - пишут «Невские новости».

Медики зафиксировали смерть мужчины и его тело направили в морг. Однако причина смерти 42-летнего растамана не разглашается. Были ли найдены в квартире весы или материалы для фасовки марихуаны, так же не известно.

Напомним, что 28 апреля полиция накрыла в Санкт-Петербурге подпольную нарколабораторию. Двое – мужчина и женщина «химичили», создавая психотропное вещество фторамфетамин, которое в последствии продавали. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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