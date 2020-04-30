2020-04-30T19:13:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять отделений онкологического центра в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса

Всего в НМИЦ онкологии имени Петрова опасную инфекцию выявили у 6 медработников и 2 пациентов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Онкологическом центре имени Петрова закрыли на карантин по коронавирусу сразу 5 отделений. Фото: vk.com/niioncologiiВ Онкологическом центре имени Петрова закрыли на карантин по коронавирусу сразу 5 отделений. Фото: vk.com/niioncologii
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По данным на 30 апреля, в НМИЦ онкологии имени Петрова, что находится в поселке Песочном в Петербурге, закрыли на карантин сразу 5 отделений. В дело вновь вмешался коронавирус, который подтвержден уже у 6 медработников и 2 пациентов. Все они получают необходимое лечение либо у себя дома, либо в специализированном стационаре.

- Одно из отделений – хирургическое отделение абдоминальной онкологии закрыли из-за увеличения количества внебольничных пневмоний, другие – из-за подтвержденных случаев COVID-19. К счастью, по решению Роспотребнадзора снят карантин с отделения детской онкологии. Госпитализация в него начнется с 1 мая, - сообщили в пресс-службе больницы.

К слову, с 5 мая онкоцентр будет самостоятельно и бесплатно делать тесты на коронавирус у пациентов. Больница продолжает работать, несмотря на трудности пандемии. Например, с 27 по 29 апреля в штатном режиме проводилась лучевая и химиотерапия. Также врачи провели 48 операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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