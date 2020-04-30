2020-04-30T19:37:34+03:00
Общество

Персональный парад Победы устроили ветерану ВОВ из Ленобласти, штурмовавшему Берлин

95-летний Михаил Полячков был поражен подарком и от души поблагодарил молодых военнослужащих
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Персональный парад Победы устроили военнослужащие Ленобласти для 95-летнего ветерана ВОВ. Фото: lenobl.ruПерсональный парад Победы устроили военнослужащие Ленобласти для 95-летнего ветерана ВОВ. Фото: lenobl.ru
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В Ленобласти для 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны устроили персональный парад перед подъездом, поскольку торжества на 9 мая отменили из-за коронавируса. Михаил Григорьевич Полячков воевал под Курском, участвовал в освобождении Варшавы и штурмовал сам Берлин. Сюрприз в виде плац-парада и оркестра у подъезда дома поразил ветерана, который с удовольствием надел мундир и посмотрел на перформанс военнослужащих.

Герой ВОВ с удовольствием принял парад и вместе с соседями по дому послушал любимые военные песни. Фото: lenobl.ru

Герой ВОВ с удовольствием принял парад и вместе с соседями по дому послушал любимые военные песни. Фото: lenobl.ru

- Персональный парад для героя войны устроили ребята военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков. Затем оркестр бригады исполнил всенародно любимые мелодии военной поры и прошел торжественным маршем в честь 75-й годовщины Победы, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что у Михаила Григорьевича весомый список наград: ордена Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и многие другие награды, которые можно заметить по фотографии главного героя торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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