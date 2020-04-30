2020-04-30T19:52:38+03:00
Происшествия

Адвоката из Петербурга обвинили в присвоении квартиры без вести пропавшей женщины

В отношении хитрого мужчины возбудили уголовное дело по статье за мошенничество
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургского адвоката обвинили в мошенничестве из-за присвоения квартиры пропавшей женщины.Петербургского адвоката обвинили в мошенничестве из-за присвоения квартиры пропавшей женщины.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следователи возбудили уголовное дело на петербургского адвоката, которого обвиняют в присвоении чужой квартиры. По информации городского ГСУ СК России, 58-летний мужчина вместе с неизвестными лицами задумал переписать на себя жилье стоимостью не меньше 4,5 млн рублей. Дело в том, что хозяйка квартиры на Краснопутиловской улице без вести пропала.

- В 2016 году обвиняемый с соучастниками сфальсифицировал договор купли-продажи и нотариальной доверенности на право совершения регистрационных действий в отношении данной квартиры, а также совершения иных юридически значимых действий от имени пропавшей женщины. В январе 2017 года регистрация на недвижимость перешла в пользу родственницы адвоката, - отмечают в ГСУ СК России по Петербургу.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. По статье за такое наглое мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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