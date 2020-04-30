Водителя фуры в тяжелой степени опьянения остановили на Кузьминском шоссе

30 Апр 2020 2020-04-30T20:11:45+03:00

43-летний мужчина с трудом разговаривал и не смог объяснить причину своего неадекватного поведения

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30 апреля около 4 утра на Кузьминском шоссе сотрудники ГИБДД заприметили подозрительный тягач Merсedes с полуприцепом. Фуру остановили, но как только инспектор подошел к салону водителя, все стало ясно – гражданин, мягко говоря, пьян. В итоге он надул в алкотестер 1.341 мг/л, что означает тяжелую степень опьянения. Получить объяснения от него было не так-то просто.

- У водителя отсутствовала категория СЕ. Ехал на загрузку, что-то внятно объяснить не смог, да и вообще он с трудом разговаривал. Мужчину от управления отстранили, машину отвезли на специализированную стоянку, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

В итоге на водителя составили соответствующие нарушениям административные протоколы. Хорошо, что он не успел натворить бед на дороге.

К счастью, горе-водитель не успел натворить бед. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU