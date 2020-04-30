2020-04-30T21:36:07+03:00
Происшествия

Следователи возбудили второе уголовное дело поле трагедии в Выборге, где заживо сгорела многодетная семья

Теперь Следственный комитет заинтересовался халатностью чиновников и контролирующих и надзорных органов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц после пожара в Выборге, где умерла многодетная семья. Фото: ГУ МЧС России по ЛенобластиСледователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц после пожара в Выборге, где умерла многодетная семья. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти
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Следователи возбудили уголовное дело после ужасной трагедии в Ленобласти, где в доме заживо сгорели шестеро детей с мамой и папой. Теперь региональное управление Следственного комитета заинтересовалось чиновниками и контролирующими и надзорными органами Выборга.

Специалисты выявили, что некоторые из вышеперечисленных людей плохо занимались профилактикой, пресечением или устранением нарушений в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, а также обеспечения норм и требований пожарной безопасности. Хотя ранее сотрудники МЧС рассказали, что они в 2019 году навещали выборгскую многодетную семью, передали родителям пожарный извещатель и провели с ними противопожарный инструктаж. К сожалению, это не помогло.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Виновникам будет грозить вплоть до 7 лет лишения свободы. Пока что следователи еще разбираются в причинах трагедии. Тем временем старшему ребенку из семьи, который спасся тем, что был в ту роковую ночь у бабушки, собирают пожертвования в соцсетях.

Пожарные рассказали о трагедии в Выборге, где погибли шесть детей и двое взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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