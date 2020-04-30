2020-04-30T22:26:24+03:00
Общество

Празднование «Алых Парусов» оказалось под угрозой срыва

Власти Петербурга считают, что в данных условиях пандемии проведение мероприятия маловероятно
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Празднование «Алых Парусов» в 2020 году в Санкт-Петербурге может не состояться из-за коронавируса.Празднование «Алых Парусов» в 2020 году в Санкт-Петербурге может не состояться из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге в текущем году может не состояться традиционный выпускной для школьников «Алые паруса». Многие дети и их родители до сих пор ждут легендарный праздник, который должен пройти в ночь на 21 июня. Однако вице-губернатор города Эдуард Батанов поспешил огорчить всех тех, кто мечтает посетить торжество.

- Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной (Невы - Прим. ред.), это очевидно, - цитирует слова чиновника, сказанные журналистам в ходе онлайн-конференции, ТАСС.

Напомним, самый красивый в стране праздник выпускников обычно начинается в 22:00 на Дворцовой площади. Каждый год юных подростков радуют поп-звезды и бессменный ведущий Иван Ургант, который ранее сам оканчивал одну из школ Петербурга. Кульминацией события всегда становится проход парусника с алыми парусами. В 2020 году он вновь носит имя «Россия». Но из-за коронавируса теперь непонятно, будет ли устроен хотя бы праздничный салют в честь выпускного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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