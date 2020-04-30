2020-04-30T22:17:33+03:00
Общество

В майские праздники полиция и Росгвардия выйдут в рейды на возможные места массового скопления петербуржцев

За горожанами, гуляющими в запрещенных местах, будут тщательно следить с 1 по 11 мая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге во время майских праздников полиция будет пристально следить за горожанами, гуляющими в закрытых парках и скверах.В Петербурге во время майских праздников полиция будет пристально следить за горожанами, гуляющими в закрытых парках и скверах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во время майских праздников специальные патрули полицейских и росгвардейцев пройдутся с рейдами по проверке потенциальных мест массового пребывания людей. Список традиционный: скверы, парки, детские и спортивные площадки, посещать которые запрещено из-за коронавируса. Нарушителей будут активно выявлять в период с 1 по 11 мая.

Об этом и других мерах безопасности рассказал губернатор Александр Беглов в докладе полпреду президента РФ в СЗФО Александру Гуцану.

- Как напомнил глава города, в Петербурге действие большинства принятых ранее запретов и ограничений продлено до 12 мая. До 31 мая продлен противопожарный режим в лесах и лесопарках. Пожилым жителям Петербурга разрешен выезд на дачи в Ленинградскую область. С 1 по 12 мая для пенсионеров будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный – в пригородных поездах в одну сторону из Петербурга, - рассказывают детали сообщения губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, всем петербуржцам, остающимся жить на майские праздники в городе, рекомендовали носить защитные маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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