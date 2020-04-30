Патологоанатомы и врачи скорой помощи получат стимулирующие выплаты от правительства города

30 Апр 2020 2020-04-30T23:28:53+03:00

Рассчитывать на субсидию могут те, кто работает с пациентами, зараженными коронавирусом

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В Петербурге расширили список медиков, имеющих право на надбавку к зарплате. Речь идет о тех, кто работает с людьми с подтвержденным COVID-19. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного.

Согласно документу, право на субсидию имеют медработники, которые лечат пациентов в стационарах, сотрудники скорой помощи, включая санитаров и водителей, а также те, кто проводит лабораторную диагностику COVID-19.

Кроме того, надбавку к зарплате получат патологоанатомы и судмедэксперты, которые проводят исследования тел умерших, зараженных коронавирусом. Минимальный размер стимулирующей выплаты составляет 10 372 рублей, максимальный - 51 863. Распоряжение действует до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка.

Напомним, ранее в Смольном выпустили постановление, согласно которому на финансовую поддержку региона могут рассчитывать медики, пострадавшие от COVID-19. Те, кто при работе с зараженными пациентами, подцепил инфекцию, получит 300 тысяч рублей, те, кто в результате стал инвалидом, - 500 тысяч, а семьям умерших медработников заплатят миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU