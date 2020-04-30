Четыре врача одновременно уволились из Покровской больницы, где лечат больных коронавирусом
Из Покровской больницы Петербурга, давно перепрофилированной под прием больных с коронавирусом, одновременно уволились четыре врача. Официально причины такого поступка не называются. В каком отделении работали врачи, пока тоже неизвестно.
- Да, четыре врача действительно написали заявления. Замена им уже найдена. Пациентам оказывается помощь в штатном режиме, - коротко прокомментировали событие в Комитете по здравоохранению Петербурга.
Напомним, в начале апреля медработники Покровской больницы пожаловались на сильную нехватку средств защиты. Затем один из врачей записал эмоциональное обращение к руководству, жалуясь, что ему пришлось проводить реанимацию пациента в собственноручно собранном костюме. Позже именно этот медик заболел коронавирусом. 17 апреля главврач Покровской больницы заверила, что в медучреждении полно средств индивидуальной защиты, что подтвердила проверка чиновников из Смольного.
ИСТОЧНИК KP.RU