2020-04-30T23:17:15+03:00
Общество

Четыре врача одновременно уволились из Покровской больницы, где лечат больных коронавирусом

Им уже нашли замену, помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на инфекцию оказывается в штатном режиме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из Покровской больницы внезапно уволились четыре врача.Из Покровской больницы внезапно уволились четыре врача.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Из Покровской больницы Петербурга, давно перепрофилированной под прием больных с коронавирусом, одновременно уволились четыре врача. Официально причины такого поступка не называются. В каком отделении работали врачи, пока тоже неизвестно.

- Да, четыре врача действительно написали заявления. Замена им уже найдена. Пациентам оказывается помощь в штатном режиме, - коротко прокомментировали событие в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Напомним, в начале апреля медработники Покровской больницы пожаловались на сильную нехватку средств защиты. Затем один из врачей записал эмоциональное обращение к руководству, жалуясь, что ему пришлось проводить реанимацию пациента в собственноручно собранном костюме. Позже именно этот медик заболел коронавирусом. 17 апреля главврач Покровской больницы заверила, что в медучреждении полно средств индивидуальной защиты, что подтвердила проверка чиновников из Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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