В Петербурге подсчитали общее число больных пневмонией и коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T00:56:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Петербурга отметили, что вместе с больными коронавирусом подсчитывают и тех, кто подхватил внебольничную пневмонию, поскольку она нередко появляется у тех, кому поставили диагноз COVID-19. Цифры озвучил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

- По данным на 30 апреля 2020 году у нас 4062 случая заражения COVID-19 с начала пандемии. 15 489 человек на больничном. В реанимации 349 человек. Считаем и тех, кто болен внебольничной пневмонией. Если посчитать всех вместе, то получается 10 900 человек. Определили для лечения 14 стационаров, - отметил глава города.

Александр Беглов отметил, что город движется к пику заболеваемости, но все в итоге будет зависеть от того, как горожане поведут себя на майских праздниках. По словам губернатора, город уже подготовил 5483 койки для пациентов с опасной инфекцией. 12 больниц перестроили под инфекционный режим. Однако проблемы еще остаются.

- Важно еще научить врачей. В городе в общей сложности 83 718 врачей, из них инфекционистов всего 624. Остальных нужно доучивать, - подчеркнул Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU