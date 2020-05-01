Александр Беглов о возможном введении цифровых пропусков в Санкт-Петербурге: «Это зависит от всех горожан»
Губернатор Александр Беглов рассказал о возможном введении цифровых пропусков в Санкт-Петербурге по примеру Москвы. По словам главы города, многое в данном вопросе решают поступки жителей Северной столицы. В Смольном готовятся к любым сценариям пандемии.
- По поводу цифровых пропусков – мы в зависимости от ситуации будем определять, какие меры дополнительно придется вводить или же, наоборот, какие потребуются послабления. Но это зависит от всех горожан. Мы либо используем майские праздники и мягко пройдем пик пандемии, либо откатимся назад и весь наш резерв растратим. Просто потому, что кому-то захотелось погулять, нарушить режим самоизоляции, - пояснил Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Напомним, пенсионерам и петербуржцам остальных возрастов разрешили поехать на дачу в Ленобласть на майские праздники, но при условии, что люди будут соблюдать там режим самоизоляции. Пожилым горожанам даже вернули льготы на транспорт, но лишь в одну сторону до садового участка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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