Александр Беглов о возможном введении цифровых пропусков в Санкт-Петербурге: «Это зависит от всех горожан»

1 Май 2020 2020-05-01T01:37:30+03:00

Александр Беглов, говоря о возможном введении цифровых пропусков в Санкт-Петербурге, сообщил, что все зависит от самих горожан. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Губернатор Александр Беглов рассказал о возможном введении цифровых пропусков в Санкт-Петербурге по примеру Москвы. По словам главы города, многое в данном вопросе решают поступки жителей Северной столицы. В Смольном готовятся к любым сценариям пандемии.

- По поводу цифровых пропусков – мы в зависимости от ситуации будем определять, какие меры дополнительно придется вводить или же, наоборот, какие потребуются послабления. Но это зависит от всех горожан. Мы либо используем майские праздники и мягко пройдем пик пандемии, либо откатимся назад и весь наш резерв растратим. Просто потому, что кому-то захотелось погулять, нарушить режим самоизоляции, - пояснил Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Напомним, пенсионерам и петербуржцам остальных возрастов разрешили поехать на дачу в Ленобласть на майские праздники, но при условии, что люди будут соблюдать там режим самоизоляции. Пожилым горожанам даже вернули льготы на транспорт, но лишь в одну сторону до садового участка.

ИСТОЧНИК KP.RU