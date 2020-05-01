В больнице Святого Георгия случайно разлили едкий химикат

1 Май 2020 2020-05-01T09:52:20+03:00

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Ночь в больнице Святого Георгия, которая пару недель назад прошла полную дезинфекцию и куда только недавно вернулись семь медиков, переболевших коронавирусом, выдалась неспокойной. Один из стеллажей в восьмиэтажном корпусе на третьем этаже «решил», что дезинфекции недостаточно.

– Около половины третьего ночи в результате поломки стеллажа в подсобном помещении размером три на три метра разлилась концентрированная 30-процентная перекись водорода, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Площадь разлива составила 15 квадратных метров, объем – 100 литров.

Всего в подсобке хранили три с половиной тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях от одного до пяти литров.

На момент ЧП в больнице находилось 483 пациента и 59 врачей. Но, к счастью, поломка произошла в резервном отделении, в его чистой зоне, где пациентов не было. А потому эвакуацию проводить не стали. Собирать концентрированную перекись пришлось спасателям в защитных костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU