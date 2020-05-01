Коронавирус в Карелии, последние новости на 1 мая 2020 года: Коронавирус нашли у фельдшера и медсестры

1 Май 2020 2020-05-01T09:51:56+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Карелии на 1 мая 2020 года, самые важные события

Изменить размер текста: A A

Еще у семи жителей республики Карелия выявили коронавирус. Тревожными данными утром 1 мая поделилась администрация региона.

– За сутки у семи человек подтвержден коронавирус, – сообщается в официальных социальных сетях Администрации республики Карелия. – Заболевшие – четверо жителей Петрозаводска и трое жителей Сегежи. При этом в Сегеже болеют медики: Соvid выявлен у фельдшера «Скорой помощи» и медсестры инфекционного отделения.

Всего с начала пандемии в регионе заболел 81 человек, а выздоровело 11 человек. На данный момент на самокарантине находятся 2060 жителей республики, 433 из которых отправили в домашнюю изоляцию за последние сутки. Еще 25 человек, как и прежде, находятся в местах обсервации.

С прихода коронавируса в регион провели 15 404 теста, из них 855 проб у жителей Карелии взяли за прошедшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU