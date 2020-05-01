Минобороны опровергло массовые заражения коронавирусом в военных вузах Петербурга

1 Май 2020 2020-05-01T10:10:46+03:00

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Информация о тяжелой обстановке, якобы вызванная коронавирусом в военно-учебных заведениях Петербурга, – ложь. Об этом в ответ на публикации в СМИ сообщает Министерство обороны России.

– В учебных заведениях, как довузовских, так и высших, на протяжении полутора месяцев организовано превентивное тестирование, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Западного военного округа. – Проведено свыше 5,4 тысячи тестирований курсантов и воспитанников учебных заведений. Во всех учреждениях введены карантинные мероприятия. Регулярно проводятся проверки военных городков. На территории гарнизона работают более 50 стационарных пунктов термометрии.

Довузовские и высшие учебные заведения перевели на дистанционку. Построения личного состава отменены. При малейших симптомах болезни учащегося моментально обследуют врачи, а если подозрения подтверждаются, отправляют в лечебные учреждения Минобороны.

– Постоянно проводится дезинфекция помещений и материальных средств, – добавляют в ЗВО.

5 мая учащиеся высших военных учреждений отправляются по домам. Выпускники же получат свои документы и лейтенантские погоны в День Победы.

– Уже не в первый раз тиражируется ложная информация о якобы заболевших военнослужащих, – заключают в ЗВО. – Анализ источников показал, что некоторые фейки вбрасывают из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU