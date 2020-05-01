За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 7362 человека

1 Май 2020 2020-05-01T10:25:11+03:00

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За прошедшие сутки на коронавирус в Петербурге обследовали еще 7362 человека. Такие данные на 10:00 1 мая приводит Смольный.

– На карантине находится 2684 человека, – сообщают в пресс-службе Администрации губернатора Санкт-Петербурга. – Из них 53 – в обсерваторе, 482 – на самоизоляции, 2149 – контактные.

За сутки на номер «112» поступило 2052 звонка, из них 1034 – экстренных. О прибытии в Петербург из-за границы в службу, как и было рекомендовано путешественникам, сообщили 87 человек. Из общего числа 169 звонков перенаправили в «скорую», 112 – в полицию. Остальные же обращения горожан носили справочный характер.

Еще 404 обращения приняли за сутки на горячей линии 8 (800) 200-34-11, открытой для оказания петербуржцам волонтерской помощи. С 27 марта в ряды волонтеров в городе записался 3921 человек, из них обучение получили уже 2559 человек, которые обработали 12 200 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU