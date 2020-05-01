Два рецидивиста украли телевизор, но не смогли унести его дальше парадной
Курьезное ограбление произошло 29 апреля в деревне Малое Верево под Гатчиной. 53-летний хозяин квартиры на улице Кириллова пригласил к себе двух новых знакомых. Приняв на грудь, гости прямиком направились к плазменному телевизору одной известной корейской марки.
– Мужчины нанесли хозяину квартиры телесные повреждения и похитили плазменный телевизор, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – А затем оставили его в подъезде.
То ли количество выпитого сказалось, то ли тяжесть телевизора, но плазма так и осталась в парадной. А вот незадачливые похитители скрылись. Но уже на следующее утро их нашли и задержали.
На телевизор собутыльника покусились 41-летний безработный и 37-летний сотрудник завода газировки. Оба мелькают в сводках с 90-х. Первый уже попадался на угоне, кражах и даже убийстве. Второго судили за три кражи, три грабежа, два разбоя и угон. Теперь паре грабителей грозит новый – семилетний – тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU