Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в Первомай держится на «тройке»

1 Май 2020 2020-05-01T13:43:41+03:00

Восточные регионы России, в которые День весны и труда, пришел раньше, уже активно «разизолируются» Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Петербурге тепло, сухо и солнечно, а потому даже коронавирус не в силах удержать желающих отпраздновать Первомай на свежем воздухе. По данным сервиса «Яндекс.Карты», индекс самоизоляции в городе на Неве в эти минуты составляет 3,1.

С этим показателем мы оказались на третьем месте, в числе самых законопослушных регионов России. Первое место рейтинга заняла Москва с ее 3,6 единицы, второе место поделили между собой Нижний Новгород, Пермь и Ростов-на-Дону.

Но еще не вечер. Восточные регионы России, в которые День весны и труда, а вместе с ним и длинные майские праздники, пришел раньше, уже активно «разизолируются»: в Красноярске, где сейчас вечереет, индекс самоизоляции составляет 2,7 единицы, в Иркутске – 2,5 единицы.

К слову, за последние сутки в Петербурге выявили 349 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировали четыре смертельных случая. Петербуржцев предупреждают о рейдах в местах возможного скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU