2020-05-01T14:08:12+03:00
Общество

«Водоканал» просит петербуржцев выбрать имена фонтанам и нерпятам

Три безымянных фонтана и «Славу» в парке Победы отремонтируют до конца года
Анна ПОСЛЯНОВА
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Одного нерпенка назовут в честь фонтана в парке Победы. Фото: Администрация Санкт-ПетербургаОдного нерпенка назовут в честь фонтана в парке Победы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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Коронавирус вмешался в планы «Водоканала Санкт-Петербурга» по капитальному ремонту фонтанов. Изначально в этом году собирались капитально отремонтировать 10 фонтанов, но из-за сложной ситуации в порядок успеют привести только четыре. Остальные усилия бросят на бумажную работу, например, проектирование.

В число счастливчиков попали «Слава» (он же «Венок Славы») в парке Победы и три безымянных композиции: пара фонтанов на площади Победы, фонтан в Зеленогорске на Приморском шоссе и фонтан на Лермонтовском проспекте.

– Так как три фонтана не имеют официального названия, выбрать их смогут сами петербуржцы, – сообщают в «Водоканале». – С сегодняшнего дня, 1 Мая, на нашем сайте заработал специальный раздел, посвященный восстановлению и реконструкции фонтанов до 2024 года. В нем в течение двух недель будет идти голосование. Возможно и выбрать название для фонтанов, и предложить свои варианты.

Любопытно, что, выбирая названия для фонтанов, петербуржцы одновременно выберут и имена для нерпят Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репине. Трех малышей назовут народными именами, а четвертому дадут имя в честь фонтана в парке Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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