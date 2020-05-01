В Мариинской больнице скончался первый после перепрофилирования пациент с подозрением на коронавирус

1 Май 2020 2020-05-01T14:33:53+03:00

Сейчас в Мариинской больнице находится 560 пациентов, в том числе 40 – в реанимации Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Мариинской больнице, которая только пятый день работает на прием больных с коронавирусом, скончался пациент с подозрением на Covid-19. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе клиники.

– Вечером 30 апреля к нам доставили пациента, и ночью он скончался, – сообщили «Комсомолке» в Мариинской больнице. – Сейчас разбираемся, проводим исследования, в чем причина смерти. Но в числе возможных причин – заражение коронавирусом.

Как «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах, 69-летнего мужчину доставили в больнице из дома №33 корпус 2 по Загребскому бульвару вчера около семи часов вечера. Пенсионеру диагностировали двухстороннюю внебольничную пневмонию.

Документируя гибель пациента, специалисты клиники отметили в бумагах: «Смерть с подозрением на Covid-19». Сейчас тело умершего находится в морге клинки, где и ведут исследования.

Всего на сегодня в Мариинской находится 560 пациентов, в том числе 40 – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU