В Мариинской больнице скончался первый после перепрофилирования пациент с подозрением на коронавирус
В Мариинской больнице, которая только пятый день работает на прием больных с коронавирусом, скончался пациент с подозрением на Covid-19. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе клиники.
– Вечером 30 апреля к нам доставили пациента, и ночью он скончался, – сообщили «Комсомолке» в Мариинской больнице. – Сейчас разбираемся, проводим исследования, в чем причина смерти. Но в числе возможных причин – заражение коронавирусом.
Как «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах, 69-летнего мужчину доставили в больнице из дома №33 корпус 2 по Загребскому бульвару вчера около семи часов вечера. Пенсионеру диагностировали двухстороннюю внебольничную пневмонию.
Документируя гибель пациента, специалисты клиники отметили в бумагах: «Смерть с подозрением на Covid-19». Сейчас тело умершего находится в морге клинки, где и ведут исследования.
Всего на сегодня в Мариинской находится 560 пациентов, в том числе 40 – в реанимации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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