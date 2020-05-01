«Второй день не вытащить»: В Неве судно село на мель
– Лихачи не только на дорогах, – говорит голос за кадром. – 20 километров от Петербурга, Ивановские пороги. Второй день не вытащить!
В кадре – судно, севшее на мель в реке Нева где-то на границе Кировского и Тосненского районов Ленобласти.
– По предварительным данным, нефтерудовоз сел на мель, – сообщают в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. – В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.
Второй день не вытащить : В Неве судно село на мель.Видео: vk.com/spb_today
Судоходство по Неве сейчас действительно остановлено из-за коронавируса, но речь идет только о пассажирских судах. Специальные суда пользоваться акваторией Невы, тем более за пределами города, могут.
Правда, делать это все-таки нужно осторожно. Именно неаккуратное судоходство стало причиной доследственной проверки, которую начали в СК. По ее результатам накажут виновных в ЧП на Неве.
ИСТОЧНИК KP.RU