1 Май 2020 2020-05-01T17:31:55+03:00

В результате ЧП никто из членов экипажа не пострадал Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

– Лихачи не только на дорогах, – говорит голос за кадром. – 20 километров от Петербурга, Ивановские пороги. Второй день не вытащить!

В кадре – судно, севшее на мель в реке Нева где-то на границе Кировского и Тосненского районов Ленобласти.

– По предварительным данным, нефтерудовоз сел на мель, – сообщают в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. – В результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал.

Второй день не вытащить : В Неве судно село на мель.Видео: vk.com/spb_today

Судоходство по Неве сейчас действительно остановлено из-за коронавируса, но речь идет только о пассажирских судах. Специальные суда пользоваться акваторией Невы, тем более за пределами города, могут.

Правда, делать это все-таки нужно осторожно. Именно неаккуратное судоходство стало причиной доследственной проверки, которую начали в СК. По ее результатам накажут виновных в ЧП на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU