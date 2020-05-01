2020-05-01T17:31:29+03:00
Общество

ИТМО создал приложение для проведения «Бессмертного полка» онлайн

С помощью него организуют настоящее виртуальное шествие
Анна ПОСЛЯНОВА
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Добавить пост с историей своего героя можно уже сейчас. Фото: mypolk.onlineДобавить пост с историей своего героя можно уже сейчас. Фото: mypolk.online
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Национальный центр когнитивных разработок Университета ИТМО поможет провести «Бессмертный полк» онлайн. Причем не просто в формате постов и публикаций в сети, а в виде полноценного виртуального шествия.

– Мы обсудили с организаторами технические тонкости, и «Бессмертный полк» согласился разместить ссылку на своем сайте для нашего приложения How we survive, – рассказывает замдекана факультета инфокоммуникационных технологий вуза Олег Басов. – В отличие от предложенных организаторами способов почтить память участников Великой Отечественной войны, мы предложили решение на основе интерактивной карты, поэтому можем говорить именно о виртуальном шествии, где люди будут видеть, кого вспоминают в их городе.

Приложение How we survive разработали ранее для борьбы с одиночеством во время самоизоляции.

– Мы продумали три варианта размещения фотографии своих близких на нашей карте, – рассказывает один из создателей приложения, сотрудник центра Александр Вишератин. – Самый простой – пост в «Инстаграме» с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк. Такие посты будут автоматически попадать в систему. Второй вариант – уже существующий пост в соцсети без геолокации можно добавить через приложение. Наконец, третий путь – можно опубликовать всю информацию прямо в приложении.

Виртуальное построение «Бессмертного полка» – заполнение интерактивной карты – начнут в первых числах мая. Добавить пост с историей своего героя можно уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ИТМО создал приложение для проведения «Бессмертного полка» онлайн
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