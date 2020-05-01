2020-05-01T18:28:47+03:00
Авто

КАД неделю будут перекрывать в районе Приморского шоссе

Ограничения будут действовать с 2 по 10 мая
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Ремонт коснется внешнего кольца между ЗСД и Приморским шоссе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Ремонт коснется внешнего кольца между ЗСД и Приморским шоссе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Изменить размер текста:

Очередные перекрытия на петербургской кольцевой – уже завтра. Работы по устранению колейности коснутся участка КАД между пересечением ее с Западным скоростным диаметром и развязкой с Приморским шоссе. Ремонт дорожного покрытия затронет внешнее кольцо.

– С 2 по 10 мая 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения из двух, а по свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, – предупреждает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сведения о том, какая именно из двух полос перекрыта, будут выводить на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Чтобы сориентировать водителей, перед участком ремонта установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также включат сигнальные фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверо погибших за сутки от коронавируса были пожилыми пациентами Госпиталя для ветеранов войн
КАД неделю будут перекрывать в районе Приморского шоссе
ИТМО создал приложение для проведения «Бессмертного полка» онлайн
«Второй день не вытащить»: В Неве судно село на мель
В Мариинской больнице скончался первый после перепрофилирования пациент с подозрением на коронавирус
«Водоканал» просит петербуржцев выбрать имена фонтанам и нерпятам
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге в первый день майских праздников 2020 держится на «тройке»
Два рецидивиста украли телевизор, но не смогли унести его дальше парадной
Тела умерших от коронавируса будут хранить в мобильных рефрижераторах
За сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 7362 человека
Минобороны опровергло массовые заражения коронавирусом в военных вузах Петербурга
Коронавирус в Карелии, последние новости на 1 мая 2020 года: Коронавирус нашли у фельдшера и медсестры
В больнице Святого Георгия случайно разлили едкий химикат
Большинство россиян считают, что коронавирус создали в лабораториях
Александр Беглов о возможном введении цифровых пропусков в Санкт-Петербурге: «Это зависит от всех горожан»
Врач, вернувшийся из Турции, мог заразить около 150 человек в институте травматологии имени Вредена
В Петербурге подсчитали общее число больных пневмонией и коронавирусом