КАД неделю будут перекрывать в районе Приморского шоссе

1 Май 2020 2020-05-01T18:28:47+03:00

Ограничения будут действовать с 2 по 10 мая

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Очередные перекрытия на петербургской кольцевой – уже завтра. Работы по устранению колейности коснутся участка КАД между пересечением ее с Западным скоростным диаметром и развязкой с Приморским шоссе. Ремонт дорожного покрытия затронет внешнее кольцо.

– С 2 по 10 мая 2020 года будет попеременно перекрываться одна полоса движения из двух, а по свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, – предупреждает начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сведения о том, какая именно из двух полос перекрыта, будут выводить на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Чтобы сориентировать водителей, перед участком ремонта установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и ограждения, а также включат сигнальные фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU