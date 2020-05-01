2020-05-01T20:01:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Четверо погибших за сутки от коронавируса были пожилыми пациентами Госпиталя для ветеранов войн

Два из четырех пациентов страдали онкологическими заболеваниями
Анна ПОСЛЯНОВА
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Погибшим было от 70 до 98 летПогибшим было от 70 до 98 летФото: Артем КИЛЬКИН
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Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила четыре случая смерти петербуржцев от коронавирусной инфекции, зафиксированных за последние сутки. О двух из них сообщалась еще вчера, 30 апреля.

– Мужчина 80 лет и женщина 98 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. – Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция Covid-19.

Остальные двое погибших также были пожилыми пациентами Госпиталя для ветеранов войн.

– Это два мужчины 70 и 83 лет, – добавляют в ведомстве. – Пациенты также страдали хроническими заболеваниями, один из них болел лимфолейкозом. Но в обоих случаях причиной смерти признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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