Четверо погибших за сутки от коронавируса были пожилыми пациентами Госпиталя для ветеранов войн

1 Май 2020 2020-05-01T20:01:05+03:00

Погибшим было от 70 до 98 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила четыре случая смерти петербуржцев от коронавирусной инфекции, зафиксированных за последние сутки. О двух из них сообщалась еще вчера, 30 апреля.

– Мужчина 80 лет и женщина 98 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. – Пациенты имели ряд хронических заболеваний, один страдал онкологией. Основным заболеванием в обоих случаях признана новая коронавирусная инфекция Covid-19.

Остальные двое погибших также были пожилыми пациентами Госпиталя для ветеранов войн.

– Это два мужчины 70 и 83 лет, – добавляют в ведомстве. – Пациенты также страдали хроническими заболеваниями, один из них болел лимфолейкозом. Но в обоих случаях причиной смерти признана вирусная пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU