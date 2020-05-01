2020-05-01T21:18:54+03:00
Коронавирус Covid-19

12 больниц Петербурга ищут врачей для борьбы с коронавирусом

Объявлен дополнительный набор инфекционистов и пульмонологов, реаниматологов и медсестер
Анна ПОСЛЯНОВА
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В числе клиник, которым не хватает персонала, – практически все профильные взрослые и детские стационары городаВ числе клиник, которым не хватает персонала, – практически все профильные взрослые и детские стационары городаФото: Артем КИЛЬКИН
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Объявление о поиске докторов «для работы с больными новой коронавирусной инфекцией» появилось на сайте Комитета по здравоохранению Петербурга. Вакансиями располагает сразу дюжина клиник города, куда везут людей с подтвержденным или заподозренным Covid-19.

– В городских стационарах идет дополнительные набор персонала, – гласит объявление. – Врачей-специалистов, прежде всего, инфекционистов, пульмонологов и реаниматологов-анестезиологов, а также медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

В числе клиник, которым не хватает персонала, – практически все взрослые и детские стационары города, где сражаются с коронавирусом.

Докторов ищет больница Боткина, Покровка, клиника имени Семашко, Мариинская (где сегодня ночью скончался, предположительно, от коронавируса первый пациент), Госпиталь для ветеранов войн (где за последние сутки погибло четыре человека), больница Святого Георгия и детская клиника имени Филатова.

Номера телефонов для соискателей можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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