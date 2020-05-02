Двое мужчин погибли при пожаре в Калининском районе Петербурга
Пожар в девятиэтажке в Калининском районе случился 2 мая около 7 часов утра. Как сообщает региональное управление МЧС России, пламя охватило коридор и комнату в одной из квартир дома №15 на улице Ольги Форш в Калининском районе Петербурга. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные обнаружили в коридоре труп мужчины, еще одного мужчину экстренно предали медикам скорой помощи. Однако спасти пострадавшего всё же не удалось – вскоре медработники констатировали его смерть.
Локализовать огонь пожарным удалось в 7.09. А к половине восьмого утра сотрудники МЧС полностью потушили возгорание.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о страшном пожаре, охватившем квартиру на Среднем проспекте Васильевского острова. На борьбу с пламенем региональное управление МЧС России направило 5 единиц техники и 22 человека личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU