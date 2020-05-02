2020-05-02T10:47:20+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года: На улицах подозрительно безлюдно

Индекс самоизоляции в субботу, 2 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге достиг отметки в 3,7 балла
Степан СТЕПАНОВ
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Петербург пока старается сохранять режим самоизоляции.Петербург пока старается сохранять режим самоизоляции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 2 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге установилась вполне себе весенняя погода. С самого утра светит солнце, к 10 утра воздух уже прогрелся до плюс 11 градусов. Тем не менее, большинство горожан пока остаются дома (или на даче) и не нарушают режим. Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 2 мая 2020 года составил 3,7 балла. Это очень неплохой показатель для выходного дня с хорошей погодой. Для сравнения, согласно аналитике Яндекс, в другой такой день в Санкт-Петербурге индекс самоизоляции на единицу меньше и равен 2,7 балла.

Из крупных городов пока только Ростов-на-Дону, Краснодар и Санкт-Петербург по индексу самоизоляции находятся на втором месте среди всех регионов страны. На первом месте, как ни странно, Москва с 3,8 баллами. На третье (3,6 балла) - Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль. Среди тех, кто строго соблюдает самоизоляцию и показывает почти идеальный индекс - Махачкала и Калининград.

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на утро 2 мая.

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на утро 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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