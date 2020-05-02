В Пулково готовятся встречать самолеты из Индии и Тайланда с петербуржцами на борту
Рейсы из Дели и из Пхукета сегодня прибывают в Пулково. Как сообщает пресс-служба Смольного, они вернут на родину в общей сложности более 200 жителей Петербурга и Ленинградской области.
Встречать людей в аэропорту будут сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и медики. Прибывших проведут по специальному коридору, чтобы медработники могли проверить самочувствие вернувшихся на родину путешественников и взять у них анализ на коронавирус. После этого в сопровождении полицейской машины людей развезут по домам. Тех, кто летит через Петербург транзитом, отправят в обсерватор.
Все прилетевшие в течение двух недель должны будут соблюдать режим строгой самоизоляции. Следить за тем, чтобы они не выходили из дома, станут участковые.
Сообщается также, что в апреле через аэропорт Пулково в Россию вернулись около 900 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU