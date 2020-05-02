Губернатор Александр Беглов призвал петербуржцев не нарушать режим самоизоляции на майские праздники

2 Май 2020 2020-05-02T13:11:43+03:00

Градоначальник отметил, что именно на эти дни придется переломный момент в развитии эпидемии [видео]

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Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал жителей Северной столицы быть бдительными и соблюдать режим самоизоляции на майские праздники. Видеообращение главы региона к населению появилось на его странице «ВКонтакте».

- От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она или пойдёт на спад, или мы столкнёмся со взрывным ростом заболевания, - подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор обратил внимание на то, что если петербуржцы станут массово нарушать режим самоизоляции, городские власти будут вынуждены ввести дополнительные ограничения. Также он пояснил, что ресурсы, которые есть у города для борьбы с коронавирусом, необходимо использовать бережно. Однако если люди проигнорируют рекомендации правительства, это будет невозможно.

- Весь наш ресурс придётся потратить на тех, кто проигнорировал интересы большинства. На тех, кто как ребёнок считает, что раз угроза не видна глазу, ее не существует! На тех, кому собственный ежеминутный интерес важнее здоровья близких, - говорит градоначальник.

Также Александр Беглов отметил, что совместными усилиями петербуржцы справятся с любыми проблемами, и призвал жителей проявить терпение и здравомыслие.

Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками .

ИСТОЧНИК KP.RU