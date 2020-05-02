Безработный выстрелил в прохожего с балкона дома по Богатырскому проспекту

2 Май 2020 2020-05-02T12:02:08+03:00

Полиция задержала мужчину, который с балкона дома на Богатырском проспекте стрелял в прохожего. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ночью 1 мая 2020 года в Санкт-Петербурге на Богатырском проспекте у дома №49/2 произошла стрельба. Полицию на место ЧП вызывал сам потерпевший. Он, к счастью, не пострадал.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, полиция приехала на вызов в 23.15 - ровно через пять минут после вызова. Оценив обстановку, наряд ОБ ППСП ПА 733 запросил на место происшествия СОГ. После этого дебошира задержали.

- 49-летний безработный после продолжительного конфликта с 24-летним пострадавшим, из хулиганских побуждений, с балкона своей квартиры на 5 этаже произвел в него выстрел, - пояснил наш источник. - Мужчина находился на улице.

У хулигана изъят травматический пистолет МП-79-9-Тм. Как оказалось, оружие зарегистрировано на его жену. После происшествия дебошир был доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU