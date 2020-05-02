Задержан подозреваемый, который баллонным ключом забил до смерти знакомую пару и вывез их тела в Вологодскую область, чтобы утопить в реке
Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в убийстве двух людей. 46-летнюю женщину после исчезновения объявили в розыск, но нашли уже мертвой. Тело второго погибшего - 51-летнего мужчины - до сих пор не обнаружено.
По предварительным данным следствия, 27 апреля 2020 года 49-летний подозреваемый под обманным предлогом позвал их в промзону Ленобласти. С тех пор о местонахождении этих людей ничего не было известно.
- На территорию промышленной зоны в Ломоносовском районе он совершил убийство двух человек, нанеся множественные удары баллонным ключом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - После этого подозреваемый положил тела в багажник автомобиля погибшей, поехал к ней домой и похитил 90 тысяч рублей.
Всю ночь мужчина думал, что делать с телами в багажнике... На утро он снова сел за руль и поехал в Вологодскую область. Там, в реке Песь, он утопил обоих. Автомобиль погибшей сжег.
- Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый также позвонил с мобильного телефона мужчины на мобильный телефон женщины, а также привез куртку мужчины в его квартиру, чтобы создать видимость его возвращения, - добавили в СУ СКР по Петербургу.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Поиски тела погибшего продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU