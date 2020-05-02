Задержан подозреваемый, который баллонным ключом забил до смерти знакомую пару и вывез их тела в Вологодскую область, чтобы утопить в реке

2 Май 2020 2020-05-02T12:19:51+03:00

Задержан подозреваемый зверского убийства двух человек, тела которых он утопил в реке Песь. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в убийстве двух людей. 46-летнюю женщину после исчезновения объявили в розыск, но нашли уже мертвой. Тело второго погибшего - 51-летнего мужчины - до сих пор не обнаружено.

По предварительным данным следствия, 27 апреля 2020 года 49-летний подозреваемый под обманным предлогом позвал их в промзону Ленобласти. С тех пор о местонахождении этих людей ничего не было известно.

- На территорию промышленной зоны в Ломоносовском районе он совершил убийство двух человек, нанеся множественные удары баллонным ключом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - После этого подозреваемый положил тела в багажник автомобиля погибшей, поехал к ней домой и похитил 90 тысяч рублей.

Всю ночь мужчина думал, что делать с телами в багажнике... На утро он снова сел за руль и поехал в Вологодскую область. Там, в реке Песь, он утопил обоих. Автомобиль погибшей сжег.

- Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый также позвонил с мобильного телефона мужчины на мобильный телефон женщины, а также привез куртку мужчины в его квартиру, чтобы создать видимость его возвращения, - добавили в СУ СКР по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Поиски тела погибшего продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU