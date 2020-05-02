Женщина убила сожителя в Тихвине, разбив о его голову стеклянную вазу

2 Май 2020 2020-05-02T12:36:54+03:00

К трагедии привела ссора во время застолья

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Уголовным делом закончились посиделки молодой пары в городе Тихвин Ленобласти. Накануне Первомая 35-летняя безработная со своим 40-летним сожителем решили отметить праздники. Изрядно выпив, между ними началась ссора. Слово за слово - и женщина вспылила.

- Вечером 30 апреля подозреваемая стеклянной вазой ударила по голове проживающего с ней мужчину, - сообщил КП-Петербург источник в правоохранительных органах. - Пострадавший упал и потерял сознание.

Когда наступила смерть, неизвестно. Но полиция к ним в квартиру была вызвана лишь на следующее утро.

- 1 мая в 10.45 через 112 поступило сообщение о том, что данный гражданин скончался, - добавляет наш источник. - При осмотре тела обнаружены гематомы и ссадины на лице. По подозрению в совершении преступления задержана его сожительница.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU