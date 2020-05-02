Тюлени открыли «пляжный» сезон в Петербурге

2 Май 2020 2020-05-02T12:52:35+03:00

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Лежбище на импровизированном пляже устроили в первые дни мая пациенты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Зоологи из Фонда друзей балтийской нерпы сняли своих подопечных на видео. На кадрах видно, как шестеро ластоногих валяются около бассейна, лениво перекатываясь с боку на бок.

Периодически питомцы чешут мордочки и глазеют по сторонам, откликаясь на «разговоры» своих сородичей. Очевидно, «пляжный» сезон у тюленей начался прекрасно – накануне зоологи опубликовали видео, на котором нерпа, спасенная в Невской Дубровке, играет с цветастым мячиком. Пользователи соцсетей назвали тюлений отдых отрадным для души зрелищем.

- Какая красота! Смотрю на это фото и понимаю, что все эти счастливые животные вряд ли остались бы в живых, если бы не спасатели. И такое счастье, что сейчас они тюленятся и их ничто не беспокоит, - умиляются петербурржцы.

Тюлени отдыхают на импровизированном пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU