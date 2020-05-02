«Шашлык-балкон-мангал!»: петербуржцы устроили первомайскую монстрацию онлайн
Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса в Северной столице отменены все массовые мероприятия, петербуржцы не стали отчаиваться и все же нашли способ «собраться» на первомайскую монстрацию. Находчивые пользователи соцсетей провели ее онлайн, опубликовав в Интернете забавные фото.
Игрушечный домашний митингФото: СОЦСЕТИ
Участники «митинга» делали снимки в масках и с «транспарантами», посвященными эпидемии и режиму самоизоляции. Некоторые даже «вручили» плакаты игрушечным персонажам, собранным из конструктора. Маленькие фигурки, по задумке автора, изобразили первомайское шествие по комнате.
Петербуржцы не забывали надеть маску перед фотосессиейФото: СОЦСЕТИ
«Сколько самоизоляцию ни вводи, они все равно в лес смотрят», - гласит один из лозунгов. «Соблюдайте дистанцию не менее одного тюленя», - говорится в другом. «Горе! Горе! Крокодил наши планы проглотил», - раздается «крик души» жителей одного из петербургских подъездов.
ИСТОЧНИК KP.RU