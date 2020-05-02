Сегодня в Петербурге кремируют погибшую медсестру из НИИ Джанелидзе, у которой был подтвержден COVID-19

2 Май 2020 2020-05-02T14:08:19+03:00

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Серьезные проблемы со здоровьем у медсестры НИИ Джанелидзе Натальи Шужиной начались в этом году. Практически одновременно у нее диагностировали рак поджелудочной железы на 4 стадии и коронавирус. Covid-19 подтвердился у нее 11 апреля, а через неделю Наталья умерла. Как раннее рассказала «Комсомолке» дочь медсестры Анна, кремация назначена на 2 мая. Однако урну с прахом матери она сможет забрать только на третий день после процедуры.

- Я не хочу никого винить, но я думаю, что мама заразилась либо по дороге на работу, либо непосредственно на работе. Но нам утверждают, что мать убил рак. Будто она была уже на смертельном одре, - говорит Анна.

Согласно постановлению, утвержденному Смольным, родственники медиков, погибших от коронавируса имеют право на выплату в размере миллион рублей. Однако это касается только тех медработников, которые лечили пациентов, заражённых COVID-19. Следовательно, семье Натальи Шужиной такая выплата не полагается.

ИСТОЧНИК KP.RU