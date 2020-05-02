Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу на лодочной станции во Всеволожском районе

2 Май 2020 2020-05-02T15:11:07+03:00

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Вечером 1 мая жителей поселка Морозовка Всеволожского района напугали звуки стрельбы. В результате один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил, что выстрелы доносятся с лодочной станции «Орешек». Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выехавшие на место стражи порядка в результате задержали 53-летнего мужчину который был изрядно пьян и, очевидно, заскучав на самоизоляции, пробрался на лодочную станцию, чтобы хоть немножко развлечься похулиганить. При нем оказалось ружье. До приезда полиции подозреваемый успел сделать из него два выстрела в воздух. К счастью, от его действий никто не пострадал.

Стражи порядка нарушителя задержали и доставили в отделение, ружье отобрали и отправили на исследование. Против осмелевшего стрелка возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU