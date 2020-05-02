2020-05-02T15:11:07+03:00
Происшествия

Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу на лодочной станции во Всеволожском районе

53-летний мужчина был пьян
Алина ЧЕМЕРИС
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Подозреваемый до приезда полиции успел сделать два выстрела в воздухПодозреваемый до приезда полиции успел сделать два выстрела в воздухФото: Олег ЗОЛОТО
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Вечером 1 мая жителей поселка Морозовка Всеволожского района напугали звуки стрельбы. В результате один из очевидцев позвонил в полицию и сообщил, что выстрелы доносятся с лодочной станции «Орешек». Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выехавшие на место стражи порядка в результате задержали 53-летнего мужчину который был изрядно пьян и, очевидно, заскучав на самоизоляции, пробрался на лодочную станцию, чтобы хоть немножко развлечься похулиганить. При нем оказалось ружье. До приезда полиции подозреваемый успел сделать из него два выстрела в воздух. К счастью, от его действий никто не пострадал.

Стражи порядка нарушителя задержали и доставили в отделение, ружье отобрали и отправили на исследование. Против осмелевшего стрелка возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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