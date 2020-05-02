Первая майская гроза в Санкт-Петербурге и области ожидается 3 мая

2 Май 2020 2020-05-02T15:40:32+03:00

Синоптики также прогнозируют, что в Санкт-Петербурге 3 и 4 мая 2020 года пройдут дожди с сильными порывами ветра. Но зато будет тепло!

Изменить размер текста: A A

Синоптики Санкт-Петербурга озвучили прогноз погоды на 3 и 4 мая 2020 года. В ближайшие сутки в регионе будет тепло - днем до плюс 12 градусов по Цельсию и пройдет первая этой весной гроза с дождем. Осадки обещают не только в Северной столице, но и в Ленинградской области. Также ожидаются сильные порывы ветра, в связи с чем ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти выпустило экстренное предупреждение для населения.

- Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 3 мая в Ленинградской области ожидаются грозы с порывистым ветром, а 4 мая еще и туман утром и ночью, - сообщили в ведомстве.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой в Ленинградской области спасатели призывают граждан быть максимально осторожными. По возможности не выходить из дома, при этом во время грозы отключить радио и телевизор, не пользоваться мобильным телефоном.

ИСТОЧНИК KP.RU