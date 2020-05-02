2020-05-02T15:57:02+03:00
Общество

«Мир! Май! Карантинъ!»: в Петербурге появился «коронавирусный» первомайский лозунг

Кто-то приладил к набережной реки Мойки красный транспарант
Алина ЧЕМЕРИС
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Яркий плакат красуется около Михайловского замкаЯркий плакат красуется около Михайловского замкаФото: СОЦСЕТИ
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В этом году из-за пандемии коронавируса в городе на Неве не было никаких традиционных первомайских шествий. А потому привыкшие к шумным, весенним торжествам петребуржцы заскучали и решили хоть как-то поднять себе настроение.

В результате кто-то не поленился и изготовил транспарант, посвященный «коронавирусному» Первомаю. Неизвестный автор разместил свое творение на набережной реки Мойки около Михайловского замка. Белая надпись на красном фоне гласит: «Мир! Май! Карантинъ!». Фотографии необычной инсталляции уже появились на просторах Интернета.

Художник, решивший развеселить петербуржцев и хоть как-то создать ощущение праздника, в своем стремлении оказался не одинок. В тот же день пользователи социальных сетей устроили онлайн-митинг – монстрацию. Они выкладывали на своих страницах фотографии с забавными плакатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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